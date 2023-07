Vie Martiri e Porcareda Nuove regole

Via Porcareda e via Martiri della Libertà, cambia la viabilità in modo permanente ‘per garantire la sicurezza dei veicoli transitanti e a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse, dell’integrità del patrimonio stradale’ si legge nell’ordinanza della Polizia Locale di Arcola a firma del comandante Luigi Bonotti. In via Porcareda, nel tratto compreso tra l’intersezione con l’Aurelia e la rotatoria antistante la locale stazione dei carabinieri non si dovranno superare i 30kmh e è istituito un divieto di sosta sul lato destro a scendere dall’Aurelia. Ci sarà inoltre un attraversamento pedonale tra il marciapiede che costeggia il parco e la stazione carabinieri.