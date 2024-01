Viale XX Aprile "Illuminazione insufficiente, strada pericolosa"

"Chi di sera percorre in auto il viale XXV Aprile, che per i sarzanesi è il vialone di Marinella, si trova immerso quasi completamente nel buio. Prima della rotonda di Luni mare si contano due soli lampioni accesi in prossimità della deviazione per la stazione elicotteri di Luni e dell’incrocio con via Alta". Lo denuncia Roberta Ambrosini dell’associazione “Sarzana si può!”, secondo la quale "nell’oscurità più totale, accecati dai fari degli automobilisti che arrivano in direzione contraria e che spesso accendono gli anabbaglianti per non uscire di strada, si procede con l’unico ausilio dei punti luce di qualche distributore o autolavaggio privato". La polemica è scontata: "In attesa della realizzazione della novella Marinella che, a quanto risulta dai numerosi proclami autocelebrativi dell’amministrazione comunale su stampa e social, a breve dovrebbe nascere grazie ai fondi del Pinqua opportunamente “intercettati” diventando un polo attrattivo senza precedenti per turisti e abitanti della vallata, si spera di riuscire a sopravvivere per vederne il compimento mentre percorriamo la via di collegamento più diretta tra Sarzana e la sua frazione alla cieca nel buio, come una prova di coraggio".

Secondo Ambrosini alla situazione del vialone di Marinella va aggiunto che "anche alcune zone di grande passaggio all’interno della città sono quasi totalmente al buio, ad esempio il viale della Pace o via Circonvallazione, o si considera la condizione di diverse strade, sia cittadine che di prima periferia, costellate di buche e avvallamenti pericolosissimi per la circolazione, ci si domanda se le convinzioni del nostro sindaco e dei nostri amministratori comunali di aver reso la città migliore sotto il profilo dei servizi e dell’attrattività turistica non faccia emergere qualche aspetto a dir poco contraddittorio".