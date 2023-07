“Viaggio” nelle vite dei santi La storia di Josè Sanchez del Rio

Con l’arrivo dell’estate è ripreso a Sarzana, nella parrocchia di San Francesco, l’ormai tradizionale ciclo degli incontri di catechesi tenuti dal parroco don Franco Pagano per illustrare le figure di santi e di sante della Chiesa cattolica. Lo ricorda il notiziario settimanale della Diocesi: gli incontri, aperti a tutti, si tengono all’aperto nelle serate del martedì, nell’antico chiostro del convento dei frati minori francescani, attiguo alla chiesa. Il ciclo è iniziato martedì scorso con la figura di san Pio da Pietrelcina. Dopodomani, alle 21, verrà presentata la figura di un santo forse poco conosciuto, ma importante: san Josè Sanchez del Rio, giovane cristero messicano ucciso nel 1928 per non aver voluto rinnegare la fede. Il martedì 18 luglio sarà poi presentata un’altra “combattente” per la fede, santa Giovanna d’Arco.