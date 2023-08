Viaggio itinerante di cinema sotto le stelle a Santo Stefano Magra

Il cinema itinerante inizia il viaggio a Santo Stefano Magra. Da stasera la rassegna "Cinema sotto le stelle" apre la programmazione in collaborazione con il Comune proponendo tre film, tutti con inizio alle 21.10, in diverse location del territorio. Stasera a Ponzano superiore, nello spazio del parcheggio di piazza Aia di Croce, proiezione del film "Frankenstein Junior" di Mel Brooks. Domani al giardino della scuola "Arzelà" a Ponzano Madonnetta, il film è "Lunana Il villaggio alla fine del mondo" di Pawo Choining Dorji. Infine, mercoledì in piazza della Pace film di animazione "Toy Story 4" di Josh Cooley. In caso di maltempo le proiezioni verranno spostate sempre alla stessa ora all’opificio ex Calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano.