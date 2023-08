Viadotto Magra a Santo Stefano Magra: Rimosso il Cantiere

Sono terminate ieri sera le operazioni di rimozione del cantiere e del cambio di carreggiata sul viadotto sul fiume Magra, in prossimità del raccordo con l’A15, per il rifacimento delle barriere laterali; lo smantellamento arriva con cinque giorni d’anticipo rispetto alla data prevista del 14 agosto. Nel prossimo tavolo tecnico con il gestore Salt, previsto ad inizio settembre, verrà fatto il punto sui lavori ancora necessari a concludere l’operazione di messa in sicurezza, stilando la programmazione degli eventuali interventi, le modalità di realizzazione e le tempistiche. "Ringraziamo tutti i cittadini per la pazienza dimostrata in questi mesi di lavori e disagi causati dallo scambio di carreggiata – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – la chiusura del cantiere prima di Ferragosto per agevolare il più possibile gli spostamenti estivi era un obiettivo che la Regione auspicava, ed è frutto dell’impegno di Salt e di tutto il tavolo tecnico regionale sulla viabilità autostradale. Ringraziamo per aver condiviso con noi questo delicato intervento anche l’assessore del Comune della Spezia Manuela Gagliardi, coordinatrice della commissione trasporti e viabilità di Anci". Lo smantellamento del cantiere si inserisce nel piano estivo sulla viabilità autostradale nella rete ligure, che sta garantendo la sospensione della maggior parte dei cantieri e cambi di carreggiata per tutto il mese d’agosto.