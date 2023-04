Via Valentini pericolosa Dissuasori e limite a 40

La questione della sicurezza di via Valentini ad Arcola è finita più volte in consiglio comunale. E’ soprattutto la velocità dei mezzi a mettere in pericolo l’attraversamento della strada nel suo tratto più battuto tra la rotatoria e l’intersezione con via Trina. L’assessore ai lavori pubblici, Massimiliano Nardi, aveva annunciato che sarebbero stati installati due attraversamenti pedonali rialzati. E i lavori sono iniziati sulla strada a doppio senso di circolazione nel cuore del centro abitato del Ponte di Arcola, percorsa quotidianamente da moltissimi automezzi e dove sono presenti negozi, uffici pubblici e scuole. Gli attraversamenti pedonali rialzati completeranno le strisce già esistenti. Conseguenza della posa dei dissuasori, il limite massimo sul tratto sarà di 40 km orari. Sempre in tema di sicurezza gli abitanti chiedono strisce pedonali nel centro storico dove non sono state tracciate o il tempo le ha cancellate e di ripristinare lo specchio parabolico nella curva della piazza.