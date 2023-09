Via Porcareda e Nuova, selva incolta pericolosa

Ancora nessun intervento di pulizia tra via Porcareda e via Nuova ex Anguillare, la strada è diventata una selva. Se un mese fa c’era da preoccuparsi, adesso la situazione di pericolo desta paura in chi transita in auto tra la vegetazione che riduce la visibilità. Un problema che Walter Bacchini vuole discutere in consiglio comunale. La strada ‘incriminata’ è in mezzo a un terreno di doppia proprietà tra via Porcareda e via Nuova ex Anguillara. Lì in passato dovevano essere costruite delle abitazioni ma non fu edificato nulla e così crescono arbusti e canne che invadono la carreggiata. Bacchini ha sollecitato un intervento che non è stato eseguito. Quindi torna alla carica.