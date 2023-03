Via Falcinello in sicurezza Ponte, aperto il cantiere

di Elena Sacchelli

Il cantiere del ponte di via Falcinello è stato ufficialmente aperto ieri mattina, alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e dell’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi, al Consorzio stabile Archè e alla Kratos Srl. Costo dell’opera: 666mila euro. Un’infrastruttura che presenta delle criticità che, grazie agli 820 mila euro di finanziamenti che il Comune ha ottenuto dal Mit, cui si va ad aggiungere un cofinanziamento comunale di 80 mila, saranno presto risolte. Un’opera ritenuta da molti prioritaria proprio per l’esigenza di migliorare la sicurezza idraulica del quartiere di Bradia e che, una volta conclusa, consentirà di deperimetrare quell’area - che dal Calcandola arriva sino a piazza Matteotti – dalla zona rossa. I lavori che non appena iniziati dovrebbero essere portati a compimento entro 240 giorni, sono stati divisi in due step. La prima fase, che dovrebbe concludersi nell’arco di poco più di un mese, prevede lo spostamento di tutti i sottoservizi (come ad esempio le linee telefoniche - grazie alla messa in posa di una passerella tecnologica che sosterrà i cavidotti, poi si passerà alla demolizione e alla ricostruzione vera e propria del ponte. Il nuovo ponte sarà lungo 30 metri e largo poco più di 10 metri, con un plus di circa 3 metri rispetto ai 7 attuali. L’ampliamento della larghezza del ponte consentirà di allargare lo spazio dedicato ai due marciapiedi laterali e di rendere più sicuro e confortevole il transito ai pedoni. Chiaro è che durante l’esecuzioni dei lavori del ponte di via Falcinello la viabilità subirà delle modifiche e se inizialmente si procederà con un senso unico alternato, durante la fase di demolizione e ricostruzione del ponte la zona resterà interdetta al traffico. Ancora non è dato sapere quale sarà il percorso alternativo, ma è probabile che ad essere interessate dal transito momentaneo di veicoli saranno via Paradiso, via Triboli e via dei Molini.

"Proprio chi non è stato capace di trovare una soluzione per anni ci aveva suggerito rinunciare alla passerella e al nuovo ponte sul Calcandola come se i finanziamenti pubblici possano essere spostati da una parte all’altra a piacere di un’amministrazione – ha commentato il sindaco Cristina Ponzanelli – ma non c’è nulla di impossibile con la volontà e la serietà di affrontare e costruire percorsi amministrativi seri e credibili". "Se siamo riusciti a finanziare così tante opere che rientrano nella rivoluzione della viabilità della Bradia è anche grazie all’impegno degli uffici tecnici – ha aggiunto l’assessore Barbara Campi –. Prima a mancare era la volontà politica, perché non appena chiamati a lavorare su questo progetto gli uffici comunali hanno risposto e lo hanno fatto egregiamente".