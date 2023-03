Via Falcinello e Calcandola Italia Nostra e Legambiente bocciano i due progetti

Le associazioni ambientali hanno scoperto i progetti infrastutturali su via Falcinello del ponte sul Calcandola e li hanno bocciati. Italia Nostra e Legambiente hanno studiato bene il piano approvato dal Comune di Sarzana di cui si parla da anni nella parte della rotatoria già avviato e contestano operazione e costo, finanziato con 5 milioni. "Siamo sorpresi – commentano Gianfranco Damiano e Alessandro Poletti – perchè un simile progetto, avrebbe avuto bisogno di più partecipazione e confronto. Ci sono aspetti da chiarire soprattutto in relazione ai Piani Urbanistici vigenti e al coinvolgimento della Sovrintendenza che ancora non si è espressa al vincolo paesagistico sia per la rotatoria che per i due ponti".