Vezzano Pane col finocchietto e torta di verdure verso la De.Co.

Il territorio di Vezzano in pole position nella valorizzazione della cucina della tradizione si prepara ad aggiungere altri due piatti con la ‘patente’ . Dopo la De.Co., la denominazione comunale conferita alla torta di riso dolce, alla fugaza doze e ai panzeroti, l’amministrazione comunale ha inviato la richiesta di inserimento nelle De.Co. di altri due piatti tipici: il pane col finocchietto e la torta di verdura. Altri due tasselli ai quali ne seguiranno di ulteriori per ‘certificare’ i piatti tipici del territorio le cui ricette sono state tramandate di generazioni. La richiesta è stata firmata dalle associazioni di categoria alla presenza del sindaco Massimo Bertoni e dell’assessore Sabrina Flotta, con la presidentessa della Pro Loco Nadia Ferdeghini e le allieve dell’istituto tecnico cardarelli, che hanno lavorato alla presentazione grafica delle ricette. Al Comune di Vezzano le congratulazioni di Confcommercio per la determinazione a valorizzare le tradizioni e i prodotti del territorio.