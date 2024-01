Vezzano non vuole restare al buio. Lettera del sindaco a Enel Sole: "Troppi punti luce non funzionano"

Punti luce non funzionanti o ammalorati, il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni chiede spiegazioni a Enel Sole e soprattutto un intervento tempestivo. Ha inviato una lettera tre giorni fa il primo cittadino di Vezzano, indirizzata all’azienda nella sua sede genovese in cui prospetta un ripristino immediato, segnalando una situazione di grave disagio che è generalizzata sul comprensorio comunale. Alcune zone, hanno segnalato i cittadini, sono troppo al buio. "In tutto il territorio comunale – scrive Massimo Bertoni a Enel Sole – ci sono punti luce spenti e ammalorati non ripristinati tempestivamente. Questa condizione crea una situazione di disagio e di pericolo per numerosi utenti che quotidianamente ci contattano e chiedono un’efficace e rapida risoluzione dei problemi, chiedo un sollecito riscontro di intervento per le situazioni segnalate". L’illuminazione a Vezzano è un punto di forza anche del programma di sicurezza del cittadino, denominato Vezzano sicura, che si è posto l’amministrazione comunale a salvaguardia delle persone, delle abitazioni e anche degli edifici pubblici. Per non parlare dei punti cruciali degli imbocchi stradali che hanno bisogno di più luce possibile.

Cristina Guala