Vezzano Ligure, Nuova organizzazione del mercato in piazza del Popolo

Decadute le concessioni per l’area mercatale in piazza del Popolo a Vezzano, aperta la procedura concorsuale per le nuove assegnazioni. Per una migliore organizzazione del mercato, anche alla luce delle nuove richieste di partecipazione dei produttori di opere dell’ ingegno creativo, degli hobbisti e dei produttori agricoli, in consiglio comunale a Vezzano è stata votata, con astensione dei consiglieri di opposizione, una variazione della suddivisione dei posteggi. Piazza del Popolo sarà divisa in due aree: una per le concessioni di occupazione temporanea da assegnare tramite bando ed un’altra per l’occupazione da parte dei produttori di opere del proprio ingegno da assegnare tramite manifestazione d’interesse. Attualmente l’istituzione del mercatino artigianale avveniva in via sperimentale con cadenza quindicinale (la seconda e la quarta settimana di ogni mese) e non ha riscontrato molta adesione da parte degli operatori del settore, pertanto il Comune ha ragionato su cambiamenti che rivitalizzeranno l’area mercatale: l’istituzione di un mercato straordinario con cadenza mensile, la seconda domenica di ogni mese, riconfermando gli operatori assegnatari dei posteggi fissi attribuiti tramite procedura concorsuale ed assegnando tramite manifestazione di interesse nove posteggi ai produttori di opere del proprio ingegno. Il mercato straordinario degli hobbisti si terrà dunque la seconda domenica del mese dalle 14 alle 21 in piazza Popolo e saranno esonerati dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico gli assegnatari dei posteggi fissi attribuiti con bando annuale.