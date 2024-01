"Vezzano investe 50mila euro per il ripristino delle pavimentazioni nell'area Peep a Sarciara"

L’amministrazione comunale di Vezzano ha deciso di destinare 50 mila euro per ripristinare le parti danneggiate nelle pavimentazioni delle aree pubbliche dell’area Peep a Sarciara. E’ stata infatti approvata dalla giunta la perizia tecnica, equivalente a un progetto esecutivo che potrà essere messo in gara, predisposta dall’ufficio tecnico comunale per l’esecuzione degli interventi che comprenderanno la sostituzione delle piastrelle in cotto danneggiate in alcune aree delle scalinate e dei pianerottoli, la pulizia delle stesse e delle sedute in pietra, la manutenzione di tratti delle ringhiere tramite trattamento antiruggine e pitturazione, il rifacimento di parte delle pavimentazioni in piastrelle.