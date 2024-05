“Vezzano democratica” per Bertoni. Il sindaco uscente punta al bis:: "Ottimo lavoro, proseguiamolo"

C’erano tutti a sostenere la ricandidatura di Massimo Bertoni per la lista “Vezzano democratica”, consiglieri uscenti e nuovi candidati, alla presentazione della squadra pronta per le amministrative di giugno sul belvedere "Benettini". Tangibile l’emozione di essere un team, con riconferme e attuali ingressi, di nuovo pronti al lavoro, tangibile la voglia di fare, di portare avanti progetti e programmi. Ognuno si è presentato, volti ‘vecchi’ e nuovi, persone che vivono e conoscono bene il territorio e la sua gente.

Massimo Bertoni, ha ringraziato quanti hanno lavorato con lui negli scorsi cinque anni e oggi hanno deciso di impegnarsi in altro modo: "Sono stati cinque anni in cui avete dato un contributo importante. La nostra è una lista di centrosinistra, ma costituita anche da persone che si riconoscono in quello che portiamo avanti anche se non sono legate a queste forze". Bertoni ha poi ricordato il periodo terribile della pandemia durante il quale contattava personalmente le persone colpite dal virus, per sapere come stavano e le loro necessità. "Due anni in cui abbiamo fatto squadra insieme alle associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine, per sostenere chi era in difficoltà".

Ha poi ribadito i punti critici che hanno segnato l’ultimo quinquennio, primo fra tutti la questione dell’accorpamento tra il comprensivo di Vezzano e Santo Stefano: "Abbiamo fatto il possibile, ma non siamo mai stati consultati". Poi ha toccato i punti salienti come il tema del biodigestore contro il quale il Comune si è battuto: "Abbiamo speso centomila euro in contenziosi". I progetti e le proposte, i finanziamenti ottenuti per garantire la difesa del territorio e degli abitanti come i 610mila euro per Fornola, la rotatoria di Bottagna che risolve un problema di traffico ma soprattutto di sicurezza, il depuratore di Corea, crollato in acqua qualche mese fa, per il quale il Comune di Vezzano ha presentato agli uffici regionali ottenendone il benestare, un progetto da un milione e trecentomila euro. Bertoni ha anticipato anche alcuni punti del suo programma: gli incentivi per la riqualificazione dei centri storici e la nuova residenzialità per giovani coppie, la lotta al consumo del suolo per l’edilizia, il recupero della struttura della scuola di Valeriano come luogo di aggregazione per il borgo, lo sviluppo di una professionalità per la ricerca di fondi, iscrizione all’associazione "Borghi più belli d’Italia", nuovi giochi per i bambini.

A sostegno di Bertoni, nella lista di candidati per il consiglio comunale ci sono l’attuale vicesindaco Simone Regoli, le assessore Sabrina Flotta e Nadia Lombardi, Daniele Tintori, Federico Viani, Gianluca Colli, Giorgia Cozzani, Daria Ferrari, Claudio Marini, Donatella Mezzani, Enrica Mirabello, Mauro Roffo.

Cristina Guala