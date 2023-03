Verso le amministrative Nuovo point elettorale I big spezzini da Guccinelli

Dopo un autunno di studio e di fremente attesa il Partito Democratico ha stretto l’alleanza con il civico Renzo Guccinelli e adesso scalda i motori per farsi strada nella corsa elettorale che chiamerà al voto i sarzanesi il 14 e 15 maggio. L’apertura del point elettorale in via Mazzini, l’arrivo i città dei "big" spezzini del partito e la chiamata a raccolta di tanti volti noti e ex amministratori della politica sarzanese sono le basi di una sfida dal pronostico interpretabile a seconda delle correnti. Una partita già in salita, secondo alcuni, un confronto che può portare al ballottaggio del 28 maggio secondo altri strateghi della politica.

Il Partito Democratico intanto non ha ancora sciolto le riserve sui nomi che andranno a comporre lo schieramento. O meglio il segretario comunale Rosolino Vico Ricci deve ancora chiudere la formazione con un paio di pedine ma il termine ultimo è fissato ai primi giorni della settimana. Ieri mattina a dare forza all’impegno del Pd e del candidato, ex storico iscritto, Renzo Guccinelli sono arrivati anche il deputato ed ex ministro Andrea Orlando, l’europarlamentare Brando Benifei, i consiglieri regionali Davide Natale e Luca Garibaldi ribadendo la necessità della svolta. Non mancando di evidenziare come, nonostante le battute e l’ironia come quella sfoderata l’altra sera da Giovanni Donzelli dal palco di Fratelli d’Italia in piazza Matteotti, il Partito Democratico alle politiche dello scorso settembre sia risultato ancora il primo partito cittadino. Seppur soltanto di un centinaio di voti rispetto al partito di Giorgia Meloni. Una base questa sulla quale il centro sinistra spera ottimisticamente di costruire il progetto di riscatto rafforzandolo con il traino del candidato Renzo Guccinelli. Le liste ci sono e le forze sono state raccolte per provare a tentare il ribaltone. Ma adesso, e il discorso è valido per tutti i candidati in gioco è il momento di dare gambe al pensiero. Iniziando cioè a raccogliere le firme necessarie per poter presentare le liste e sul punto qualche problemino pare essere comune più o meno a tutti. Occorrono infatti almeno duecento firme per la presentazione della lista, tutte di elettori votanti a Sarzana e non in lista che ovviamente possono appoggiare soltanto uno schieramento. Insomma oltre alla caccia al voto e alla preferenza occorre intanto mettere al sicuro la volontà di essersi.

Massimo Merluzzi