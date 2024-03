Verso il voto con polemica. Romeo ’striglia’ il Pd: "Silenzio sul caso Canzio"

"Non ci sto". L’assessore all’ambiente e attività produttive di Arcola Salvatore Romeo (nella foto, Rifondazione comunista) ha annunciato che non prenderà parte alla campagna elettorale del centrosinistra, se il Pd arcolano non prenderà una posizione in merito sull’estromissione della giunta di Levanto del vicesindaco Olivia Canzio (Rc). "Un atto inaccettabile" sbotta Romeo, che si aspettava una presa di distanza da parte del Pd. "Se tutti tacciono – dice Romeo – vuol dire che sta bene. Basterebbe che il Pd arcolano si dissociasse, ma da quando è avvenuto il fatto, ho sentito solo silenzio. A questo atteggiamento rispondo con la mia piena solidarietà ad Olivia Canzio e l’interruzione della partecipazione ad incontri per le prossime elezioni amministrative: l’ho già comunicato alla maggioranza arcolana". La presa di posizione di Romeo potrebbe segnare un allontanamento tra Rc e Pd. Con questo ultimo episodio si fa sempre più acceso il fermento ad Arcola in vista della tornata elettorale, segnato anche dalla richiesta da parte del vicesindaco di Arcola Gianluca Tinfena, Italia Viva, chiedere le primarie di coalizione, che non sono state prese in considerazione dal Pd. "Le primarie sono un metodo, ma ce ne sono anche altri – conclude Romeo – come sedersi ai tavoli per decidere tutti insieme e non è così. Personalmente non parteciperò più".