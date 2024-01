Verso il debutto da titolari nel derby. Mateju e Falcinelli subito al lavoro

Porte girevoli in casa Spezia: arrivati il difensore Aleš Mateju e l’attaccante Diego Falcinelli, è partito il terzino destro Kelvin Amian al Nantes, in bilico l’attaccante Daniele Verde, corteggiato dal Karagumruk. Ieri i due neo aquilotti sono stati ufficializzati dal club bianco: Mateju arriva a titolo definitivo con contratto fino a giugno 2024 e obbligo di prolungamento in caso di salvezza, mentre Falcinelli, anch’egli acquisito a titolo definitivo (previsto un bonus al Modena in caso di salvezza dello Spezia), ha sottoscritto un contratto fino a giugno 2025. Nel pomeriggio le new entry hanno svolto il loro primo allenamento a Follo e si candidano per giocare titolari già nel derby. Chi, invece, ha lasciato il centro sportivo di Follo è Amian, ieri mattina già a Nantes per le consuete visite mediche pre-contratto. Nelle casse dello Spezia entreranno oltre tre milioni di euro, con l’aggiunta di un bonus.

Per ciò che riguarda Daniele Verde, il suo procuratore Luigi Lauro ha presentato a Macia e Melissano l’offerta del Karagumruk: prestito con diritto di riscatto a 1,2 milioni di euro. Il giocatore ci sta riflettendo, se ne riparlerà la prossima settimana, ora il suo focus è al derby.

L’eventuale cessione di Verde non cambierebbe, comunque, i programmi di rafforzamento del club bianco perché il nuovo orientamento tattico previsto da mister D’Angelo prevede l’adozione in pianta stabile del sistema di gioco 3-5-2 o 3-4-3, ne consegue la necessità di un solo altro attaccante in aggiunta al neo arrivato Falcinelli. A riguardo sono sempre Edoardo Soleri del Palermo o Shon Weissmann del Granada gli obiettivi perseguiti dall’area tecnica. Complicata la trattativa per Soleri, collegata a doppio filo all’ingresso in rosanero di un altro attaccante - si parlava di Henry - al momento non alle porte, tenendo presente i due gol realizzati dal romano contro il Modena che lo hanno fatto risalire nelle gerarchie interne, al punto che venerdì prossimo, nel match che la squadra di Corini disputerà contro il Catanzaro, partirà dall’inizio a causa della squalifica di Brunori. Lo stesso tecnico rosanero ieri ha parlato di Soleri come "un titolare".

Per Weissmann c’è l’accordo con il giocatore, da definire la posizione con il Granada. In attesa che entri uno dei profili sopra citati, Luca Moro, alle prese con un piccolo fastidio muscolare, resterà in maglia bianca. Per il centrale difensivo, si vagliano ancora varie soluzioni, non escludendo la permanenza in organico di Muhl, mentre a centrocampo non dovrebbero esserci movimenti in entrata. Ieri, nel frattempo, la squadra ha svolto un lavoro pomeridiano a Follo. Out Gelashvili, Reca, Elia.