"Vecchio, non un delinquente"

"Tanto di rispetto per l’Arma dei carabinieri che ho avuto modo di apprezzare nel corso nella mia lunga vita giunta al 94° compleanno. Proprio per questo valuto assolutamente improprio e ingiusto il trattamento che ho subito ad opera di un giovane carabiniere per il parcheggio maldestro ma opportuno, viste le difficoltà di deambulazione, del mio motorino nei pressi dell’ingresso dell’Ipercoop" lo dice Mario Battilani, l’anziano di Ameglia passato alle cronache nel 2020 per aver girato l’Italia in barca a vela. "Allora andava meglio, ora gli acciacchi galoppano..." dice col pensiero che va al mare che gli manca. Spiega e contesta quello che gli è accaduto: "Spesso parcheggio in quel punto per non trascinarmi troppo con le gambe malmesse così da andare a fare la spesa senza patire dolori. Questa volta per averlo fatto sono stato trattato come un delinquente: male parole, severità, espressioni inaccettabili alla mia età. Mi ha fatto molto male soprattutto al pensiero di come sono mancati buon senso e sensibilità da parte di un uomo che, indossando quella divisa, più di altre dovrebbe averle"