Varato l’atto di indirizzo per il servizio bagnini sulle spiagge libere

Come aveva anticipato lunedì a ’La Nazione’, l’assessore al demanio marittimo Luca Ponzanelli ha fatto approvare in giunta le linee di indirizzo per l’affidamento del servizio di salvataggio nelle spiagge libere di Marinella. Il servizio sarà attivo dal 1 giugno al 15 settembre negli orari che saranno stabiliti con determinazione dirigenziale e l’affidamento sarà diretto, preceduto se necessario da una richiesta di preventivi. Il soggetto al quale il dirigente affiderà il compito dovrà effettuare il servizio di salvataggio nei 350 metri lineari di fronte mare dalla colonia Kinderheim Sport e Natura al bagnoRoma. Gli altri due tratti di spiaggia libera competenza del Comune, di 23 e 15 metri di fronte mare, non rientreranno nell’affidamento del servizio di vigilanza sui bagnanti: in entrambi verranno posizionati cartelli di spiaggia non custodita, indicanti potenziali pericoli. Nel quarto tratto di spiaggia libera comunale di circa 190 metri fra il Tritone e il bagno Ambra il servizio di salvataggio sarà garantito dal chiosco che opera sull’area demaniale.