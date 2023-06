Vandali distruggono monumento marinaro a Cafaggio, Ameglia

Una brutta sopresa per i residenti del Cafaggio, frazione del Comune di Ameglia, che hanno trovato il monumento dedicato alla storia marinara del territorio brutalizzato dai vandali. Davvero un gesto incivile quello messo a segno dai soliti ignoti che hanno spezzato i pioli che compongono il timone della statua posizionata nell’area dei giardini pubblici. Un paio di braccioli in marmo sono stati completamente staccati e l’impresa non deve essere stata semplice e tantomeno silenziosa. Non è la prima volta che i giardini di bivio, così come è conosciuta l’area dai residenti, diventano teatro di atti vandalici come si ricorderà qualche inverno fa quando venne preso di mira il presepe esposto durate le festività natalizie. L’area però è controllata dal circuito di videocamere di sorveglianza che potrebbero quindi aver ripreso qualcosa di molto interessante da consegnare all’attenzione dei carabinieri della stazione di Ameglia e agli agenti del comando della polizia municipale.