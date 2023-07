Vandali distruggono la panchina rossa a Luni: "Gesto assurdo"

I vandali hanno lasciato il segno prendendo a calci e distruggendo un simbolo. Un raid assurdo quello che l’altra notte ha mandato in pezzi la panchina rossa installata nell’area verde della pista ciclopedonale lungo le sponde del Canale Lunense a Luni e curata dalle volontarie dell’Auser Luni Comitato anziani. L’altra mattina la brutta scoperta quando all’arrivo al centro è stato notato con stupore che la panchina rossa, simbolo ormai riconosciuto dell’attenzione al dramma della violenza sulle donne, era stata completamene distrutta diventando un cumulo di legna. Non certamente un ’incidente’ ma un gesto voluto e sicuramente messo a segno non soltanto da una singola persona. "C’è davero da chiedersi il motivo di gesti così insulsi – ha commentato Chiara Castagna rappresentante dell’Auser Luni - e nello stesso tempo provocatori. Se hanno distrutto la panchina per il suo significato, si tratta di persone che vivono in una ’cultura’ in cui la donna è un oggetto. Se invece è stata un’ulteriore bravata, è altrettanto grave perché significa che è l’ignoranza a farla da padrone". Nello scorso inverno la buona volontà delle frequentatrici e socie del circolo venne colpita anche in quella occasione da un atto vandalico. Lo striscione realizzato dalle volontarie, ricamando a mano le lettere che componevano lo slogan contro gli orrori della guerra, era stato incendiato. Il gruppo di lavoro però si era rimesso in moto realizzando un altro striscione.

m.m.