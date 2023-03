Incursione nell’ex asilo, sorpresi a disegnare un murale. Ragazzi in fuga, uno identificato

Alessandro Silvestri

Luni (La Spezia), 27 marzo 2023 - Rischia una denuncia per invasione della proprietà comunale e forse anche danneggiamento il minorenne residente a Luni trovato l’altro pomeriggio all’interno della scuola dell’infanzia ’Mino Bianchi’ di via Olmarello, al confine con Castelnuovo. Una struttura che evidentemente deve esercitare un fascino particolare visto che già in passato era stata presa di mira dai vandali e in ultimo, due settimane fa, i carabinieri e la protezione civile hanno trovato all’interno un ragazzo residente a Carrara. L’allarme è scattato un’altra volta e quando sul posto sono intervenuti gli operatori della sicurezza privata, che si occupano della vigilanza di tutte le strutture comunali, nel giardino della scuola erano presenti più persone che però si sono dileguate. All’interno della struttura è stato trovato nascosto in un’aula il ragazzino. Insieme a altri stava disegnando un murale sulla parete dell’edificio ma gli operatori li hanno colti sul fatto.

Per il minorenne adesso potrebbe scattare la denuncia, come già accaduto per il ragazzo di Carrara, almeno questa sembra la decisione del sindaco Alessandro Silvestri : "Dobbiamo necessariamente mettere un freno a questi atteggiamenti e mi dispiace che gli autori siano ragazzini che evidentemente non hanno niente di meglio da fare. L’asilo non svolge più una funzione didattica ma essendo pienamente funzionante lo abbiamo messo a disposizione per progetti rivolti ai minori da parte di associazioni. In pochi giorni è la seconda incursione e non siamo disposti a tollerare ulteriormente la maleducazione". L’ufficio tecnico del Comune dovrà procedere alla pulizia del muro e verificare eventuali danni alle porte di ingresso utilizzate dal ragazzo nel tentativo di nascondersi.