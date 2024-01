Val di Magra, rebus primarie. Sinistra tra accordi e mal di pancia. Aria da resa dei conti tra candidati

Le primarie di coalizione, strumento di scelta del candidato sindaco, sono spesso rischiose, rappresentando l’anteprima di frizioni e rapporti futuri non sempre idilliaci all’interno della stessa "famiglia". Eppure qualcuno ancora le invoca soprattutto quando l’incertezza sulla continuità è giustificata dal desiderio di novità. Lo strumento delle primarie invocato a Arcola per decidere il candidato del centro sinistra tra Monica Paganini e Gianluca Tinfena però non piace a tutti, ad esempio alla sindaca Camilla Bianchi prima cittadina di Fosdinovo. Se l’ipotesi del terzo mandato sfiora Castelnuovo Magra e il suo sindaco Daniele Montebello non si può dire altrettanto dell’atmosfera intorno alla prima cittadina fosdinovese. Il suo desiderio di proseguire infatti non trova supporto nel Partito Democratico. "Non mi sottraggo alle primarie per timore del confronto - spiega Camilla Bianchi - ma perchè trovo assente la politica nel perpetuarsi dei vecchi schemi di accordi e accordicchi. Non accetto quindi le primarie ma resto candidata, a disposizione di coloro che con me, forti della mia consolidata esperienza, accettano di offrire un rinnovato contributo alla comunità. Assistiamo in questi giorni, attraverso la contrapposizione delle candidature a sindaco, all’epilogo del tentativo nel dicembre del 2022 di interrompere l’attuale amministrazione con dimissioni di gruppo. Dimissioni arrivate proprio dalla mia parte politica: ancora oggi un ex consigliere siede nel consesso Pd come tesserato. Con quell’atto si chiedeva al partito di impedire il mio terzo mandato. Golpe fallito ma intento perseguito. Oggi, su quella scia, si tenta di celebrare una liturgia di partito per sancire la candidatura del segretario Pd che pur sedendo in giunta fatica a trovare promozioni politiche in base al proprio operato, nella fretta di chiudere la partita della sua candidatura prima dell’insediamento del segretario provinciale. Fretta motivata dallo stringere accordi elettorali con chi ha espresso ben due assessori, dimissionari entrambi, per poi delegare la propria rappresentanza allo stesso Moriconi. Personalmente, per onestà intellettuale e per ciò che sono e ancora rappresento, mi tiro fuori da tutto questo. Lavorerò fino a giugno per portare a termine progetti e per consegnare nel migliore dei modi il Comune, con un bilancio positivo e già approvato a chi verrà".

m.m.