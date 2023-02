"Va rafforzato il tessuto economico della città"

Una città disordinata e rimasta indietro, sorpassata da altri centri che fino a qualche anno fa indicavano proprio Sarzana come punto di riferimento, soprattutto nel campo commerciale. Un tema delicatissimo che, molto tempo, tiene banco e aspetta soluzioni concrete per rafforzare il tessuto economico ancora esistente seppur tra mille difficoltà e concorrenza che arriva non soltanto da altre zone e dal commercio on-line. L’argomento è stato rilanciato da Renzo Guccinelli (in foto) candidato sindaco del centrosinistra nel terzo dei quattro appuntamenti di presentazione del programma elettorale fissati alla sala della Repubblica. L’immagine che Guccinelli ha voluto presentare è stata appunto quella di un centro storico disordinato, poco elegante e lontano dalla qualità che per anni l’ha caratterizzato e distinto da altre realtà. "Dobbiamo ripartire – ha spiegato – dai punti di forza che sono rappresentati dalla bellezza della città, dalla collocazione ideale e dalla tradizione ma naturalmente bisogna ripartire. Turismo, cultura, territorio e ambiente sono i principi che devono essere affrontati per avere una visione futura della città e non vivere a spot. Chi lancia messaggi ottimistici evidentemente gira poco nel centro, non vede e non parla con gli operatori. Se togliamo il periodo natalizio la città è per molti mesi vuota e offre il senso del disagio rappresentato dai fondi sfitti e dalla mancanza di cura. Non è possibile che le piazze vengano utilizzate come magazzini per dehors aperti soltanto in estate". Commercio e cultura che latitano (anche nei riferimenti all’interno degli uffici comunali), eventi che stanno perdendo fascino come la Calandriniana e altri che addirittura sono scomparsi, vedi il Festival della chitarra e Facciamo circo. Una situazione evidenziata anche negli interventi di Alessio Ambrosi, Federico Luci, Paolo Bufano. Rilanciare il commercio e quindi anche il mondo del lavoro incentivando il turismo.

"Nel prossimo incontro del 9 marzo – ha concluso Renzo Guccinelli – interverranno anche i sindaci della vallata dai quali sono andato a ripetizione. E parleranno del distretto turistico fondato nel 2018 che vede Sarzana ente capofila. Ci spiegheranno perchè non ha mai funzionato e perchè non si è mai mosso pur essendo l’unico in Liguria". m.m.