Va in scena l’energia geotermica La rivoluzione al teatro Impavidi

"La commissione esaminatrice è stata nominata e dovrebbe riunirsi in settimana, dopodiché si potrà procedere all’affidamento". Così Daniele Passeri, direttore tecnico degli Impavidi, ha risposto alla nostra domanda per fare il punto della situazione sullo stato dei lavori relativi al progetto di efficientamento energetico del teatro sarzanese. Solo una la domanda pervenuta nella piattaforma tra i 13 operatori invitati a partecipare entro il termine stabilito: con ogni probabilità, se la commissione valuterà la proposta tecnica di Azzero Co2 con un punteggio pari o superiore a 60 punti su 100, sarà la società con sede a Roma ad eseguire i lavori di efficientamento energetico del teatro Impavidi.

La risposta positiva del Ministero Cultura era arrivata agli Scarti lo scorso giugno: grazie ai 220 mila euro statali il teatro degli Impavidi, storico edificio che risale al 1809, potrà sfruttare la sorgente geotermica di cui dispone l’antico pozzo cisterna situato a 40 metri di profondità sotto il palco e utilizzarla per riscaldare e raffrescare l’edificio. Grazie a questa fonte sarà possibile creare un nuovo impianto di climatizzazione. Nel marzo 2021 il gruppo speleologico Lunense effettuò l’ispezione del pozzo per lo studio del geologo Carlo Malgarotto legato al progetto dell’ingegner Jonatan Arrighi.

Nel dettaglio, l’idea proposta e contenuta nel progetto di partecipazione al bando dello scorso marzo – risultata poi vincente e quindi finanziata dal Ministero – era e resta quella di installare una pompa di calore per permettere alla fonte geotermica sia di riscaldare che di raffrescare l’interno dell’edificio. Un intervento che permetterà di abbattere i costi delle bollette e di aumentare la sostenibilità del teatro che però, dovendone preservare le peculiarità architettoniche, non risulterà invasivo. In programma anche la sostituzione di alcuni infissi, quelli che non danno sulla facciata principale, e l’ulteriore utilizzo di led.

"Per realizzare lo studio di fattibilità necessario per poter partecipare bando ci eravamo affidati ad Azzero Co2 – ha proseguito Daniele Passeri – per il progetto definitivo invece avevamo incaricato una società genovese. Dei 13 operatori invitati a partecipare alla gara, 3 si sono recati a teatro per un sopralluogo, ma soltanto Azzero Co2 ha avanzato una proposta che verrà esaminata a breve". Da cronoprogramma, l’obiettivo sarebbe quello di aver concluso i lavori entro l’autunno del 2024. Chiaramente i lavori dovranno interferire il meno possibile con lo svolgimento delle attività e degli spettacoli degli Impavidi, in modo da chiuderlo al pubblico il meno possibile.

Elena Sacchelli