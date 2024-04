Va a comprare la droga guidando un carro funebre: arrestato insieme allo spacciatore

Arcola (La Spezia), 11 aprile 2024 – È andato a comprare la droga a bordo di un carro funebre, forse pensando (evidentemente sbagliandosi) di non destare sospetti. Invece i carabinieri lo hanno arrestato insieme allo spacciatore.

Così, i carabinieri di Sarzana hanno arrestato un 26enne marocchino, residente nella zona e già conosciuto dalle forze dell’ordine. Il giovane, notato nel comune di Arcola, ha insospettito i carabinieri di pattuglia che lo hanno colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti per aver ceduto una dose di cocaina ad un 33enne italiano che, per l’occasione e probabilmente si è presentato all’appuntamento a bordo di un carro funebre. Lo straniero, subito sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di ulteriori 20 grammi di droga. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione dell’acquirente, luogo nel quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato 2 grammi hashish e un panetto da 100 grammi della stessa sostanza, 3 piante da 80 centimetri, (già parzialmente essiccate) con infiorescenze di marijuana, unitamente a materiale per confezionamento e 2 bilancini elettronici di precisione. I due arrestati, dopo le formalità di rito sono stati condotti nelle loro abitazioni in regime di arresti domiciliari e questo pomeriggio, al termine del processo celebrato con rito direttissimo al tribunale della Spezia, dopo la convalida del provvedimento restrittivo, a carico del cittadino marocchino sono stati disposti gli arresti domiciliari e per l’italiano l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.