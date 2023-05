Uscita Fornola Sos rotatoria

Non si possono incrociare le dita mentre si guida ma in quell’imbocco tra il ponte della ferrovia e la rotatoria di Fornola spesso si spera di non fare un incidente. Un tratto stradale tra due curve, ma il traffico è sempre intenso: la strada è l’Aurelia, lo svincolo è l’uscita autostradale, le vie sono quelle principali percorse ogni giorno da migliaia di mezzi anche pesanti. La visibilità è scarsa soprattutto dal lato verso Spezia, c’è una curva e spesso le auto arrivano a velocità. Lo ha scritto in una lettera a Salt e Anas il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni: "L’uscita autostradale a Fornola necessita di una rotatoria". Risolverebbe moltissime problematiche sia in entrata che in uscita. Perché da lì le vetture si immettono direttamente sull’Aurelia con non poche problematiche di ingresso e di visibilità. E chiede anche che venga inserita nell’innesto sulla bretella Santo Stefano - La Spezia l’indicazione per Vezzano Ligure a oggi mancante.