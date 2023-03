Una vita da social Consumano droga e impugnano armi Poi pubblicano i video

Si sono fatti decisamente prendere la mano, filmandosi mentre consumavano droga e impugnando le pistole come i boss della malavita. Ma i video non erano a uso personale ma li diffondevano in rete sui canali molto in voga tra i giovani e in poco tempo sono stati intercettati dalla squadra anticrimine del commissariato di Sarzana. Gli agenti si sono presentati a casa, nella zona d Arcola, del terzetto composto da un uomo di 43 anni, dalla compagna e dal figlio trovando un arsenale di armi, tutte riproduzioni di quelle vere, prive del tappo rosso di riconoscimento, droga e soldi in contanti. L’uomo è già comparso in Tribunale a Spezia: il giudice ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari mentre il ragazzo e sua madre sono stati denunciati. Insieme ai poliziotti coordinati dal vicequestore Annamaria Ciccariello è arrivato in supporto anche Elik, il cane dell’unità cinofila della Guardia di Finanza del comando provinciale della Spezia.

Nell’abitazione del trio sono state sequestrate mitragliette, revolver, pistole semiautomatiche, caricatori di munizioni, pugnali, tirapugni in plastica e metallo. Il compagno della donna ha consegnato spontaneamente agli agenti due involucri contenenti dosi di cocaina e hashish ma i poliziotti hanno voluto approfondire trovando altro hashish tra i barattoli insieme a zucchero e caffè oltre a un bilancino di precisione funzionante con tracce di polvere bianca. La donna aveva anche 750 euro avvolti nella carta in borsa. I finanzieri invece hanno rinvenuto hashish nel bagno, all’interno di una scarpiera e nel comodino della camera mentre all’interno in una cassettina in metallo erano custoditi 300 euro e numerosi documenti di identità di soggetti terzi e titoli di credito, poi risultati smarriti e rubati.

Massimo Merluzzi