Una trasferta a alto rischio per l'Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 4 Marzo 2022 - Una serata difficile per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation attesa dagli Amatori Wasken Lodi. Il sabato sera in Lombardia per la sfida del campionato di serie A 1 contro i campioni d’Italia uscenti si preannuncia durissima per i rossoneri che hanno appena ottenuto la qualificazione alla final eight di Coppa Italia e nei quarti di finale troveranno l’attuale capolista Trissino. La formazione lombarda diretta dal tecnico Pier Luigi Bresciani nel corso del 2022 ha ottenuto 8 vittorie e un pareggio contro la rivelazione del torneo Vercelli. Sarà il ritorno davanti al pubblico amico per il sarzanese Francesco De Rinaldis che a Lodi ha lasciato un ottimo ricordo ma anche di Chicco Rossi e il tecnico Mirko Bertolucci in versione giocatore. Una partita apparentemente a senso unico anche se l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha già disputato ottime partite contro le grandi, a partire dal Trissino e Forte dei Marmi. Si gioca alle 20.45 al PalaCastellotti, arbitrano Marco Rondina di Vercelli e Matteo Fermi di Piacenza.