Una Tarros in disarmo si arrende al Quarrata

QUARRATA: Marini, Mustiatsa 18, Balducci 14, Molteni 11, Falaschi, Calugi 2, Regoli 17, Frati, Babovic ne, Antonini 9, Agnoloni 5, Tiberti 9. All. Tonfoni. TL: 7/13.

TARROS SPEZIA: Carpani 9, Di benedetto ne, F. paoli 14. M. Paoli 14, Moscatelli ne, Cozma, Steffanini 5, Fazio 6, Pietrini 5, Burla, Sakalas 18, Tintori ne. All. Scocchera. TL: 3/3.

Arbitri: Giacomo Posarelli di Grosseto e Lorenzo Nocchi di Vicopisano (Pi).

Parziali: 23-8, 46-23, 56-52.

QUARRATA – Basta guardare i parziali per capire che non è ‘normale’. Anche oggi la Tarros va all’inferno, in balia dell’avversario, sembrando in pieno disarmo. Gara virtualmente chiusa già al riposo lungo, poi i bianconeri si riappropriano della propria identità e riaprono la gara. Roba da non credere perché poi all’inizio dell’ultima frazione Fazio segna il -2 (56-54) e qui ecco che la Tarros si riveste da Mr. Hyde e ripiomba a -20 (68-58) in 3 minuti. Lo ribadiamo: non è normale. E non è la prima volta. In oltre 40 anni mai abbiamo assistito a cadute e risalite così repentine e ripetute (è la quarta volta nelle ultime 5 gare). Non solo. Si riporta a -8 ed ha la palla con una tripla del -5 a 60 secondi dalla sirena. Termina a -14. Altro che montagne russe. Al di là di tutto si chiude la prima fase del girone B della serie B Interregionale, con la Tarros che approda insieme a Quarrata, Lucca ed Arezzo alla Poule Silver, a cui parteciperanno anche Gallarate, Lab. Derthona, Borgomanero e Campus Varese che facevano parte del girone A.

In virtù delle squadre approdate alla Poule Silver e dei relativi scontri diretti, la classifica di partenza sarà la seguente: Quarrata, Lucca e Lab. Derthona punti 8; Tarros Spezia, Gallarate e Borgomanero 6; Campus Varese 4, Arezzo 2. Ora ci sarà una sosta di una settimana quindi inizierà la Poule Silver che prevede sfide di andata e ritorno unicamente contro le squadre che provengono dall’altro girone e quindi la Tarros incontrerà unicamente Gallarate, Lab. Derthona, Borgomanero e Campus Varese. Al termine della Poule Silver le prime due accederanno ai play-off insieme alle prime 6 della Poule Gold per giocarsi l’unico posto per la promozione in B nazionale. Per le altre sarà tempo di andare già al mare con molto anticipo e pensare a programmare la prossima stagione.

