Una "Summer school" sull’arte contemporanea

Un’affermazione che tutti, almeno in un’occasione, abbiamo pronunciato. Una domanda che ognuno di noi, talvolta, si è posto. ‘Questo lo sapevo fare anche io! L’arte contemporanea è veramente arte?’, come il titolo della seconda edizione della ‘Sarzana Summer School’, che si terrà dal 7 al 9 settembre alla Fortezza Firmafede di Sarzana. Il progetto, presentato dall’associazione Startè è tra i vincitori della Call for Idea 2023 del Comune di Sarzana, prevede la presenza di personalità dell’arte italiana che si alterneranno, negli incontri e nei talk in programma. Tra questi Umberto Croppi, presidente della Quadriennale di Roma, Andrea Cancellato, presidente di Federculture e direttore del Museo del Design di Milano, Nicolas Ballario, giornalista e volto di Sky Arte in qualità di conduttore di ‘The Square’ e del programma di Radio 1 ‘Te la do io l’arte’, gli artisti Giovanni Frangi, docente del corso di pittura dell’Accademia di Belle Arti di Brera, Roberto Rocchi, docente del corso di scultura dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, Gian Marco Benedetto, fotografo freelance impegnato a documentare la guerra ai confini tra Ucraina e Russia che proprio il 7 settembre inaugurerà la sua mostra personale ‘Quel che resta di noi’ con immagini inedite realizzate nel corso della guerra in Ucraina. Confermata anche la presenza della giornalista Francesca Pini, che affronterà il tema della comunicazione artistica insieme a Sergio Buttiglieri, style director della Sanlorenzo Yacht. Il tema del rapporto tra artisti e galleristi sarà sviscerato da Susanna Orlando, dell’omonima galleria di Pietrasanta, in un talk aperto al pubblico, insieme a Valerio Dehò. A completare l’evento anche un incontro in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti liguri che prevede il rilascio dei crediti formativi. La direzione scientifica dell’evento è affidata a Dehò già docente di Filosofia Estetica, autore di numerose pubblicazioni, curatore di mostre. "Si tratta di un’occasione d’incontro – precisa Paolo Asti – presidente di Startè e ideatore della scuola – dedicata all’arte e a tutti i processi connessi alla realizzazione di un evento artistico a cui può partecipare chiunque voglia affinare il proprio approccio al linguaggio dell’arte espresso attraverso pittura, arti plastiche, fotografia, video, giornalismo, cura artistica e manageriale". Aggiunge l’assessore Giorgio Borrini: "Sarzana non è soltanto città di cultura ma un luogo dove la cultura viene prodotta, si inserisce in questa direzione la Summer School dedicata all’arte, fino ad oggi con cadenza biennale". Per ricevere il programma completo, informazioni ed eventuali iscrizioni è possibile contattare Startè allo 0187 875839 o inviare una mail a [email protected]

Marco Magi