Una stagione speciale per l'hockey su pista è già pronta a ripartire

Sarzana (La Spezia) 6 luglio 2022 - Si torna in pista dal 17 settembre. La stagione di hockey su pista da poco terminata con il grande exploit del Trissino è pronta a ripartire. Sarà una annata speciale anche per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che si presenta ai blocchi di partenza con le solite novità nl pacchetto degli stranieri, con l’obiettivo di rimanere in serie A1 ma anche con un titolo da difendere. La formazione rossonera infatti nella stagione 2021-2022 ha ottenuto la vittria della Coppa Italia oltre ch guadagnarsi la final four di Eurolega. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation debutterà a Valdagno mentre sabato 24 settembre, l’esordio al Vecchio Mercato per i ragazzi del confermato tecnico Mirko Bertolucci sarà contro gli Amatori Lodi. La fase dei playoff scudetto inizieranno con i preliminari in programma tra il 19 e 22 aprile tra le squadre classificate dopo la stagione regolare, dal settimo al decimo posto, mentre le prime sei classificate saranno già qualificate direttamente per i quarti di finale.