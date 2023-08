Una scossa che fa bene al cuore Trebiano, borgo cardioprotetto Donata apparecchiatura salvavita

Trebiano borgo cardioprotetto. E’ stato donato domenica un defibrillatore a Trebiano, terzo dei sei paesini dotati dello strumento salvavita dopo Rocchetta Vara e Pugliola grazie al progetto di TIVE6, Uisp La Spezia Valdimagra, Spezia Calcio, Enel e Coop Liguria in collaborazione con le società di mutuo soccorso e gli enti locali. Luca Cozzani, Nicole Biassoli e Paolo Musetti per TIVE6 hanno sottolineato l’importanza della donazione. Prossima tappa dotare di DAE anche il borgo di Cerri, e in questa direzione si sono già raccolti fondi importanti. È stata messa in palio la maglia ufficiale dello Spezia Calcio di Ampadu serie A stagione 20212022 donata dalla Trebianese Donatella Rolla, subito sold out e 450 euro. Un particolare ringraziamento va al Grande Cuore Granata del Toro Club "Strina", che ha portato il suo prezioso gagliardetto accompagnato da un’importaronte donazione di 335 euro a sostegno del Progetto. Il Presidente della Humanitas di Romito Carlo Canese, accompagnato dai militi e dai mezzi operativi che presidiano il territorio, nel suo intervento, oltre a prendersi in carico la manutenzione dell’apparecchiatura per mantenerla sempre funzionante all’uso, ha dimostrato una grande efficienza in quanto sono già partiti i corsi di formazione per l’utilizzo del DAE per i residenti di Trebiano. L’ assessore di Arcola Gianluca Tinfena, ha sottolineato l’importanza del progetto e l’attenzione dell’amministrazione in questa direzione ricordando le precedenti installazioni di defibrillatori a Baccano e Arcola Ville, nei plessi scolastici. A benedire l’apparecchiatura il parroco Don Pierluigi. Alla cerimonia hanno preso parte Giovanna dell’Arci il CampettoUisp Rosa dell’Arci Solaro, Fabio Persichetti Direttore Enel della Spezia, gli amministratori, i volontari, molti abitanti.

Cristina Guala