"Una punizione esemplare". Pugno al volto di un giocatore. Il Canaletto denuncia il gesto

È stato dimesso dall’ospedale nella tarda serata di sabato, dopo che la Tac aveva escluso lesioni, il giovane calciatore del Canaletto colpito in pieno volto da un pugno sferrato da un giocatore del Rapallo al termine della partita giocata dal Tanca e valevole per il campionato Unde19 Elite. Il referto dei medici del Sant’Andrea recita sette giorni di prognosi. L’eco dell’episodio, avvenuto sabato pomeriggio, è ancora forte, con la società canarina che, vicina al proprio giovane calciatore, passata la paura ora chiede giustizia per quella violenza gratuita avvenuta qualche attimo dopo il triplice fischio dell’arbitro. "Aspettiamo le decisioni del giudice sportivo, l’arbitro (ascoltato anche dalla polizia;ndr) ha visto quanto è accaduto – afferma la presidente della società spezzina, Sabrina Benassi –. Questi atteggiamenti violenti vanno combattuti e puniti. Noi, al di là dei valori calcistici, cerchiamo di portare sempre avanti quelli che sono i principi storici di questa società, ovvero la lealtà sportiva e il rispetto per l’altra persona. Sono valori fondanti, come quelli legati alla funzione educativa e morale dello sport, cui non deroghiamo. Spesso un nostro ragazzo viene espulso per un fatto grave, aggiungiamo una giornata di squalifica alla sanzione del giudice sportivo, perchè il rispetto dei principi arriva prima di tutto. Poi, però, succedono questi atti di violenza gratuiti, che ti lasciano senza parole. Domani sera ci riuniremo con le nostre squadre juniores per parlare di quanto accaduto". Dalla presidente anche una vena polemica verso la società rapallina. "La cosa incredibile è che la nostra società non abbia ricevuto alcuna comunicazione di scuse dopo quanto accaduto, ed è forse la cosa più grave".