Una partenza con il botto Soffitta e Calandriniana Tanti visitatori alle rassegne

Un primo weekend in città da tutto esaurito. Davvero una partenza in grande stile per la Soffitta nella Strada e Calandriniana, le storiche rassegne che da mezzo secolo segnano le due settimane di arte, turismo e curiosità nel centro storico sarzanese. L’apertura di sabato pomeriggio non ha fatto mancare l’abbraccio di tantissimi visitatori che si sono poi ripetuti anche nella giornata di domenica. Fin dal mattino hanno visitato anche la fiera del disco e del vintage allestita in piazza Matteotti che ha richiamato gli amanti del vinile e di oggetti "datati" ma sempre molto ricercati. Quindi nonostante il numero inferiore di partecipanti rispetto a qualche anno fa il fascino di Soffitta e Calandriniana resta, sia per i sarzanesi che per i visitatori che hanno approfittato per prendere d’assalto il centro e naturalmente anche i locali, ristoranti e negozi che hanno tenuto le luci accese fino a notte fonda ben contenti del via vai costante di persone. Insomma una buona partenza che fa ben sperare per il successo delle due rassegne sulle quali comunque l’amministrazione affronterà uno studio proprio per riportarle ai numeri dei partecipanti del passato già a partire dalla prossima estate. E nell’operazione recupero della tradizione dal prossimo fine settimana si aggiungerà anche la Mostra Nazionale dell’Antiquariato che dopo qualche anno di sospensione tornerà nella sua versione originale nelle cellette e nel padiglione espositivo della Fortezza Firmafede. Intanto è stata inaugurata al Museo Diocesano di piazza Firmafede la mostra "Le declinazioni del rosso" di Alessandra Angelini visitabile da giovedì a domenica dalle 18 alle 23 fino al 15 agosto.

Massimo Merluzzi