Una nuova strada intitolata a Rita Levi Montalcini

Inaugurato e intitolato a Rita Levi-Montalcini il nuovo tratto di strada che unisce Via delle Casermette a via Pitelli: al taglio del nastro presenti il sindaco PierLuigi Peracchini, gli assessori ai lavori pubblici Pietro Antonio Cimino e alla toponomastica Maria Grazia Frijia. L’area oggetto del’intervento fa di un più ampio lotto di terreno situato a Pagliari, confinante con la Darsena Fossamastra-Pagliari attraverso l’attuale Via Privata Enel, denominato ’ex Fusione Tritolo’ e inserita nel Progetto Miglio Blu. Un progetto dedicato alla valorizzazione delle attività legate alla nautica e che al suo completamento restituirà decoro al Levante cittadino. Il secondo lotto è stato preceduto dall’inaugurazione a luglio, di una prima tranche di lavori per la realizzazione di una porzione della nuova viabilità tra la rotonda di Via delle Casermette/Darsena e il campo Cimma/Batteria Valdilocchi. Rita Levi Montalcini, neurobiologa italiana scomparsa nel 2012, è stata insignita nel 1986 del premio Nobel per la fisiologia o la medicina; nel 1974 è stata nominata membro dell’Accademia pontificia delle scienze e nel 1990 socio nazionale dei Lincei.