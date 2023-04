Una nuova rotatoria anche in piazza Garibaldi "Migliorerebbe la fluidità del traffico cittadino"

Una rotatoria per fluidificare il traffico in piazza Garibaldi. E’ l’ipotesi alla quale sta lavorando l’amministrazione che con deliberazione di giunta 77 ha dettato le linee di indirizzo per proseguire il miglioramento della viabilità cittadina dopo la costruzione delle rotatorie di via Muccini e piazza San Giorgio. Proprio la sperimentazione della rotatoria di piazza San Giorgio avrebbe permesso "ulteriori valutazioni in merito al flusso di traffico in via Sobborgo Emiliano, via Neri e viale XXI Luglio, per provvedere ad avviare lo studio di fattibilità per la costruzione di una rotatoria in piazza Garibaldi, con la convinzione che possa costituire un ulteriore elemento di fluidificazione del traffico nonché un asservimento di una viabilità destinata al raggiungimento delle aree di sosta di nuova istituzione". La rotatoria in piazza Garibaldi garantirebbe anche la continuità del doppio senso di marcia nel viale XXI Luglio. La giunta ha incaricato il comando di polizia locale di avviare lo studio di fattibilità per la nuova rotatoria.