Una nuova rete idrica Via Corso, opere partite

Dopo l’intervento di ampliamento del depuratore il Comune di Castelnuovo Magra ha avviato i lavori di rinnovo della rete idrica di via Corso, operazione ormai necessaria per porre rimedio alle perdite e costante dispersione idrica. Il cantiere si concluderà nel fine settimana ad opera di Acam Iren e ha avuto un costo di 40 mila euro. Proprio per consentire le operazioni di scavo la zona è stata chiusa al transito dei mezzi pesanti tra i quali anche il pullmino che porta a scuola i ragazzi. Ma la decisione è stata inevitabile vista l’urgenza del servizio di manutenzione. "Stiamo procedendo – ha detto il sindaco Montebello – al rifacimento di tutta la linea idrica al confine con il territorio di Luni. In questo modo riusciremo a risolvere le perdite della rete idrica della via, cancellando una criticità segnalata più volte dagli abitanti del quartiere. Ci scusiamo fin d’ora per il disagio arrecato e per la chiusura della strada. Ovviamente anche per l’interruzione del servizio di trasporto scolastico in questo tratto".