Una nuova panchina rossa contro la violenza sulle donne

E’ stata inaugurata ieri mattina una panchina rossa, la seconda ai Prati di Vezzano, per dire no alla violenza contro le donne. In grande corteo, i docenti e gli studenti delle scuole di Vezzano, l’associazione Vittoria che si occupa di donne che subiscono violenza, i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Vezzano, il mondo del volontariato e la gente che si è unita spontaneamente a questa importante manifestazione che è iniziata alla stazione dei Prati, dove si trova la prima panchina rossa, per ritrovarsi poi al parco della Fontanetta. L’amministrazione comunale di Vezzano ha espresso la sua partecipazione e la sua volontà di contribuire a contrastare i femminicidi: "Nello stringerci al dolore della famiglia di Giulia Cecchettin, riaffermiamo con determinazione la Libertà della Donna in ogni sua espressione e condanniamo con fermezza il femminicidio e ogni forma di violenza di genere".