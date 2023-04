Una Notte bianca a tutta musica Mario Biondi canta a Moonland Concerto gratuito in piazza Matteotti

A illuminare la Notte bianca di Sarzana, il prossimo 21 luglio, ci sarà anche Mario Biondi. Ecco quindi svelato il terzo ospite del Moonland, l’ormai affermata rassegna musicale organizzata da Blues In, che va ad aggiungersi a Ben Harper e gli Innocent Criminals, con un concerto fissato per domenica 16 luglio e ad Alice che si esibirà invece in piazza Matteotti mercoledì 19 luglio. Una settimana all’insegna della musica quella che si svolgerà nella seconda metà di luglio, in cui il concerto del crooner catanese (fissato per venerdì 21 luglio alle 21 in piazza Matteotti) sarà eccezionalmente gratuito proprio in occasione della concomitanza con la Notte bianca. Dopo il successo del suo ’Romanti Tour’ Mario Biondi è pronto per presentare un nuovo nuovo progetto, che sarà anticipato questa estate durante i suoi live e in cui è prevista l’esecuzione in anteprima di alcuni brani che saranno contenuti nel nuovo album in uscita prossimo autunno.

Moonland, nata nel 2019 nell’ambito della Call for Ideas e che giunta ormai alla sua quinta edizione ha saputo affermarsi e acquistare sempre più prestigio negli anni, tanto da essere identificata come uno dei più rinomati e attesi appuntamenti della città. Manu Chao, Fabri Fibra, Irama, Vinicio Capossella, i Negrita e i Pfm: questi sono alcuni dei big italiani e internazionali ad essersi esibiti a Sarzana, cui andranno ad aggiungersi Mario Biondi, Ben Harper e Alice. Un festival musicale – per cui restano ancora alcuni ospiti da essere annunciati – che non solo vuole portare nella più importante delle piazze sarzanesi degli artisti già ampiamente affermati, ma che vuole anche rappresentare il trampolino di lancio per giovani artisti emergenti (come è stato nel caso di Apice e di Fulminacci) che proprio da Sarzana potranno iniziare la loro scalata verso il successo. C’è attesa di conoscere quali saranno gli ultimi artisti che prenderanno parte alla quinta edizione del Moonland: i biglietti per poter assistere ai concerti di Ben Harper e di Carla Bissi (in arte Alice) e nota musa di Franco Battiato sono già disponibili online sulle piattaforme Vivatickets, Ticketmaster e Ticketone.

Elena Sacchelli