Una messa per Marisa a dieci anni dal delitto

CASTELNUOVO MAGRA

A dieci anni dal delitto che ha sconvolto Castelnuovo Magra la famiglia di Marisa Morchi ha fissato una messa in ricordo che verrà officiata martedì, 14 marzo, alle 18 alla chiesa del Sacro Cuore di Molicciara. La figlia Marina Palma e i famigliari stanno ancora sperando di far luce sull’omicidio avvenuto 10 anni fa nella abitazione di via Palvotrisia. Marisa, all’epoca aveva 77 anni, e viveva sola a poca distanza dall’abitazione della figlia. Fu proprio Marina all’uscita dal lavoro in Comune a Castelnuovo Magra a insospettirsi del fatto che la madre non avesse portato il pranzo come avveniva ogni giorno scoprendo poi il dramma. La mamma era stata colpita a morte da una roncola tra le 10 e le 11 della mattina da qualcuno che è poi letteralmente sparito nel nulla. Da quel giorno i famigliari hanno lanciato tanti appelli, seguiti dall’avvocato Francesco Cristiani del foro di Napoli, nella speranza di ottenere risposte.