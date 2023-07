“Una lacrima sul Griso” Reading in ricordo di Gino Patroni

Si terrà domenica alle 21.30 in Piazza XIII dicembre nella splendida cornice di Montemarcello il reading “Una lacrima sul Griso – Ricordando Gino Patroni” letterato, giornalista, umorista amato dai più grandi intellettuali del suo periodo, e forse troppo presto dimenticato dalla sua Spezia, città da cui non seppe mai allontanarsi. Sul palco, lo scrittore Beppe Mecconi e il chitarrista Matteo Cremolini che ricorderanno l’intellettuale spezzino nato a Montemarcello nel 1920 e deceduto alla Spezia nel 1992, raccontando la sua vita e adattando in forma di recital uno dei suoi testi più dissacranti: “Una lacrima sul Griso”.