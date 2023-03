Una fiera da record Non soltanto nocciole Folla in centro città e affari d’oro per tutti

Una fiera da record. Peccato per la pioggia di domenica pomeriggio che ha costretto i visitatori alla fuga frettolosa ma nel complesso le tre giornate della Fiera delle Nocciole sono state davvero intense sia per i venditori ambulanti che per le attività commerciali cittadine che hanno indubiamente beneficiato del continuo via via iniziato già sabato mattina e terminato nel tardo pomeriggio di ieri. Affari d’oro per tutti insomma e a quanto pare anche per i soliti mariuoli che non si sono fatti sfuggire l’occasione della ressa per alleggerire qualche passante dei portafogli. Insomma un classico, purtoppo, che rientra negli inconvenienti della tradizionale rassegna che conferma il suo fascino richiamando curiosi in arrivo non soltanto da tutta la Provincia. La Fiera delle Nocciole infatti insieme a San Giuseppe a Spezia e San Felice a Santo Stefano Magra fonda radici antichissime e la tradizione non sembra risentire del passare del tempo. Nella giornata di domenica, in particolare la mattina prima del nubifragio pomeridiano, oltre al giro tra le bancarelle molti turisti e hanno potuto approfittare dell’iniziativa organizzata dal Fai che ha aperto palazzi e chiese avvalendosi anche della collaborazione degli studenti dell’istituto scolastico cittadino "Parentucelli Arzelà" che si sono calati con impegno del ruolo di guide. Il bilancio, dunque, della tre giorni di fiera è stato molto positivo. Sono state allestite oltre 200 bancarelle di prodotti tipici gastronomici, dolciumi, ma anche abbigliamento, scarpe, oggetti per la casa e oggetti di artigianato. Tantissimi visitatori anche in piazza Matteotti trasformata nel grande salone espositivo all’aperto di automobili, motociclette e mezzi agricoli. Prezioso anche il contributo dei volontari del gruppo comunale di Protezione Civile presenti nelle vie cittadine per fornire indicazioni ai turisti.

m.m.