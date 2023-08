Una diagnosi per Sant’Andrea Analisi sul distacco dal soffitto Non esclusa la rapida riapertura

di Anna Pucci

Entro la prossima festa del patrono, la millenaria Pieve di Sant’Andrea potrebbe tornare a disposizione per il culto oltre che per il turismo d’arte. Assai prima nel caso in cui il distacco di intonaco dal soffitto potesse essere risolto con una manutenzione. Se, invece, dovessero rivelarsi necessari interventi più consistenti, in ogni caso c’è la certezza che verranno eseguiti con massima cura e celerità.

Sull’edificio sacro tra i più antichi della città, le cui fondamenta furono gettate nell’XI secolo, ha infatti assunto un impegno preciso la Fondazione InCasa - Iniziative di carità in Sarzana, da poco costituita per volontà testamentaria del professor Emilio Doni, docente di fisica all’Università di Pisa scomparso nel settembre 2022 a 79 anni, dopo aver destinato i suoi beni a favore dei meno abbienti, alla formazione dei giovani e – non ultimo – a sostegno del patrimonio storico monumentale della parrocchia di Santa Maria Assunta.

Ieri mattina, dunque, grazie al sostegno finanziario della Fondazione – presenti il presidente don Piero (parroco della cattedrale) e il vice Roberto Bottiglioni – è stata avviata la fase diagnostica per stabilire se la caduta di materiali dalla interna avvenuta due anni fa, quasi al termine dei lavori di ristrutturazione del tetto, sia stato incidente di poco conto, risolvibile in breve, o se sia spia di un problema più grande la cui soluzione comporti maggior onere. Una piattaforma aerea semovente a ragno, capace di raggiungere i 18 metri del soffitto per consentire l’ispezione della zona danneggiata, ha oltrepassato con la massima attenzione il portale cinquecentesco in marmo bianco di Carrara per fare il suo ingresso nella navata (è stato necessario smontare la porta interna) in precedenza completamente svuotata dagli arredi. La ’ferita’ si trova nell’angolo sud ovest della volta, a lato dell’organo. Al di sotto del pavimento c’è la cripta, il cui soffitto ha dovuto essere adeguatamente puntellato per consentire l’utilizzo del pesante mezzo meccanico. Si tratta, appunto, di un intervento diagnostico, seppure tecnicamente non banale. Se si rivelasse necessaria la sola manutenzione, già a settembre la chiesa potrebbe riaprire. Altrimenti proseguirà il confronto con la Soprintendenza per progettare il miglior intervento.

Era stato il parroco, don Piero, a trovare sul pavimento, nel febbraio 2021, i detriti del distacco. Segnale che aveva costretto a prolungare la chiusura della chiesa – scattata nel 2020 – ben oltre i tempi necessari per il rifacimento del tetto, in attesa di disporre delle risorse per approfondire e intervenire. Da due anni, dunque, le celebrazioni del 30 novembre, ricorrenza del patrono Sant’Andrea apostolo e martire, non possono svolgersi nel luogo deputato. E c’è anche da registrare la delusione dei turisti che hanno trovato chiuso il monumento, indicato tra i siti storici della città che più meritano una visita.