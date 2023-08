Una camminata notturna a Sarzana per l'osservazione delle stelle

Una serata di grandi emozioni a contatto con la terra e il cielo. L’iniziativa è promossa dalla collaborazione della cooperativa Hydra del Parco di Montemarcello Magra Vara e l’associazione astrofili spezzini. Sarà una serata, quella in programma sabato, dedicata all’esplorazione del cielo di agosto grazie alla presenza degli esperti dell’associazione spezzina. Inoltre verrà proposta una breve escursione in un ambiente ricco di natura storia e tradizioni, tra i magici rumori del vicino bosco durante la notte. Il ritrovo è fissato alle 19.30 alla chiesetta della Madonnadella Misericordia in località La Rocchetta di Lerici. Gli organizzatori raccomandano di indossare scarpe da trekking ed abbigliamento adeguato, portare inoltre una torcia elettrica e la cena al sacco. Per la partecipazione, l’età minima è di 6 anni, è gratuita ma occorre la prenotazione rivolgendosi alla cooperativa Hydra del Parco di Montemarcello Magra Vara al numero 327-1273871.