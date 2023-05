’Una bambina di nome Sarzana’ Lo studio sull’archivio storico è diventato una pièce teatrale

Dopo la rappresentazione dello scorso dicembre a palazzo Roderio, ’Una bambina di nome Sarzana’, il progetto di valorizzazione dell’archivio storico cittadino curato da Teatro Ocra aps grazie al contributo di Fondazione Carispezia e al sostegno del Comune, è pronto ad approdare a teatro. Sabato alle 21 agli Impavidi andrà in scena una rielaborazione del lavoro di teatro comunità nato dallo studio dei documenti datati prima metà del 1800 che raccontano storie di emarginazione, povertà e della difficile condizione delle donne. Un progetto che ha il nobile obiettivo di fare luce sugli esposti, gli orfanelli lasciati in delle ceste di vimini e presi in carico dall’amministrazione.

A seguito di una certosina ricerca di archivio approfondito, l’associazione di promozione sociale presieduta da Toni Garbini, grazie alla partecipazione attiva e volontaria di diverse persone interessate a portare avanti il progetto culturale è riuscita a mettere in piedi una drammaturgia davvero originale che questa volta sarà portata in scena nella suggestiva cornice del teatro Impavidi, storico edificio che risale al 1809. Ma non è tutto. A partire da venerdì e sino alla fine del periodo natalizio, ’Una bambina di nome Sarzana’sarà fruibile per tutti i cittadini in 3 diversi punti della città – palazzo comunale, la biblioteca civica e la casa della Salute – anche attraverso delle audio installazioni. Inquadrando con il proprio cellulare il Qr code posizionato sui tre pannelli che da venerdì alle 16 saranno posizionati nei punti nevralgici della città, sarà possibile per chiunque entrare virtualmente nell’archivio storico della città di Sarzana, considerato dagli esperti del settore uno dei più interessanti a livello regionale, attraverso le voci dei circa 20 volontari che hanno preso parte al laboratorio teatrale a cura di Teatro Ocra.

Elena Sacchelli