Un raggio il sole ed è voglia di mare Spiagge libere, conto alla rovescia Entro marzo il bando per la gestione

Con il sole degli ultimi giorni sono diversi coloro che, iniziando ad avvicinarsi la bella stagione, optano per una passeggiata in riva al mare. E, a dimostrarlo, sono le file di macchine parcheggiate ai lati di vialone, che negli ultimi giorni si possono scorgere transitando in viale XXV Aprile. Lo scorso giovedì pomeriggio "La Nazione" ha deciso di svolgere un sopralluogo proprio nel litorale di Marinella per verificare lo stato della spiaggia. Inutile girarci intorno: rispetto ad un anno fa le cose sono cambiate e parecchio. Gli ammassi di detriti, plastica, pietre e fango che occupavano i 350 metri di spiaggia libera che dal Bagno Roma arrivavano sino allo stabilimento balneare Tramontana sono sono un lontano ricordo e, a prendere il posto di quello che l’anno scorso assomigliava ad un campo appena arato, è solamente un po’ di lavarone.

Passeggiando dall’Oasi sino a Pitì la situazione è decisamente migliorata e se gli stabilimenti non sono ancora pronti ad accogliere la loro clientela, sono più d’uno quelli che stanno lavorando per sistemare la zona adibita alla ristorazione. Insomma, questa potrebbe essere la stagione della ripartenza per Marinella. E se, come molti ricorderanno, nel corso degli ultimi anni la gestione della spiaggia libera anche per via dei tardivi affidamenti che non consentivano ai gestori di poter aver il tempo necessario per organizzare al meglio i servizi non ha potuto definirsi brillante, ora si prospetta un cambio di passo.

Come ribadito dall’amministrazione Ponzanelli nell’ultimo consiglio comunale, il passaggio necessario per poter emanare il bando volto all’assegnazione delle spiagge, era l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025. Step che, dopo più di 7 ore di dibattito, è stato effettuato lo scorso martedì. Il cronoprogramma, quindi, prevede l’emanazione del bando entro il mese di marzo, con il prospetto di poter procedere all’assegnazione in concessione delle spiagge libere entro il mese successivo.

L’anticipare, rispetto agli ultimi anni, l’affidamento delle spiagge era stato uno dei punti su cui la consulta territoriale di Marinella, e del suo presidente Luigi Alfieri, aveva fatto leva durante l’ultimo incontro di quartiere. Se tutto procederà secondo le tempistiche previste quella che sta per arrivare potrebbe essere la stagione del rilancio per Marinella, i suoi residenti e per tutti i cittadini e i turisti che decideranno di trascorrere lì la propria estate.

Elena Sacchelli