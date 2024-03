"Un polo per le famiglie al Termo". Ecco il futuro del centro Bassano

Un polo per le famiglie al centro Bassano al Termo. Finiti i lavori di ristrutturazione della struttura negli obiettivi del Comune di Arcola c’è di realizzare in quella sede un luogo dove le famiglie possano rivolgersi. Ma non solo questo tra i progetti che rientrano nelle politiche sociali arcolane, dopo aver ottenuto la certificazione di Comune Amico della famiglia. Tutti gli obiettivi sono stati presentati alcuni giorni fa nel salone parrocchiale del Ponte di Arcola ad un folto pubblico. Un incontro promosso dal vicesindaco con delega alle politiche sociali Gianluca Tinfena, al quale hanno preso parte anche la sindaca Monica Paganini e l’assessore alla pubblica istruzione Sara Luciani. Tra i progetti più imminenti, il Polo al Termo entro la fine del mese di marzo quando si concluderanno i lavori di restyling del centro sociale Bassano, tra le idee emerse durante l’assemblea la necessità anche di un centro di aggregazione per adolescenti, incontri per le famiglie con pedagogisti, corsi di lingua straniera, potenziamento dei campus estivi per la fascia 0-4 anni e iniziative ’patti digitali’ mirate all’uso consapevole di smartphone e tablet. Come già previsto come impegno del Comune nel piano validato dal Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia sarà a breve costituito un gruppo di lavoro di otto persone per collaborare con l’assessorato allo sviluppo delle politiche famigliari del territorio.

"La grande partecipazione è andata anche oltre le previsioni – spiega Tinfena –. Ci attiveremo a brevissimo chiedendo la collaborazione delle pubbliche assistenze per un incontro formativo sulla disostruzione delle vie aeree nei bambini. Il passo successivo sarà un corso finalizzato alla costituzione di un albo comunale per babysitter. Due necessità espressamente richieste dalle famiglie. "Intanto proseguono le misure di sostegno ai nuclei familiari come il trasporto scolastico gratuito, il bonus per i nuovi nati.

Cristina Guala