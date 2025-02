Un mondo pulito: Plastic Free . Liberiamoci dalla plastica

La plastica rappresenta un problema per la sopravvivenza del nostro pianeta. L’anno scorso la nostra classe ha collaborato con Plastic Free, un’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, impegnata in battaglie per la salvaguardia del Pianeta; ma qual è la sua storia? Lo abbiamo chiesto ad una volontaria dell’associazione, la dottoresa Enrica Magnani. "L’associazione nasce da un’idea di Luca De Gaetano, imprenditore e ambientalista che l’ha fondata nel 2019; ad oggi è la più concreta realtà sul territorio italiano e opera in oltre 30 nazioni. Gli scopi che si prefigge sono quelli di sensibilizzare, attraverso appuntamenti di pulizia, le persone al problema dell’inquinamento della plastica e liberare la natura dai rifiuti". Sembra un progetto davvero interessante! Come si diventa volontari? "Per diventare volontari basta consultare il sito di Plastic Free dove si possono trovare tutti gli eventi divisi per località, a quel punto basta iscriversi all’evento".

Curiosa la scelta del logo: una tartaruga. Abbiamo scoperto che "rappresenta tutti gli animali marini afflitti dall’inquinamento della plastica. Pensate che la tartaruga marina è simbolo di tenacia, proprio come i referenti e i volontari che, con la loro perseveranza, contrastano l’inquinamento da plastica con azioni quotidiane. Durante l’anno sono state salvate 230 tartarughe marine e sono stati sensibilizzati 265.948 studenti in giro per l’Italia". Come mai avete deciso di coinvolgere le scuole? "Sensibilizziamo gli studenti per prevenire ulteriori disastri ambientali e trasformiamo gli istituti scolastici in luoghi Plastic Free. Durante i nostri interventi, personalizzati per fascia d’età, spieghiamo l’importanza di amare il Pianeta non inquinando, l’importanza della differenziata e delle scelte alternative alla plastica. I giovani sono il nostro futuro e sugli studenti abbiamo riposto tantissime speranze. Ogni anno la consapevolezza cresce e vediamo aumentare gli appuntamenti di pulizia di città, spiagge, parchi e fiumi. L’associazione si è posta il traguardo per il 2025 di aumentare notevolmente i dati sino ad oggi raggiunti, l’impegno del direttivo è incessante".

La nostra esperienza con Plastic Free ci ha aperto gli occhi su quanto sia urgente agire. Non possiamo più rimanere indifferenti, è tempo di cambiare le nostre abitudini, di fare la nostra parte per un futuro più sostenibile. Un pianeta migliore è possibile, se ognuno di noi fa la differenza.