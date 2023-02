Un milione di euro per nuovi lavori sul Parmignola

Un milione di euro per la messa in sicurezza del torrente Parmignola lungo via Marinella. Il destinatario del nuovo finanziamento appena stanziato da Regione Liguria è il Comune di Luni impegnato nel secondo stralcio dell’intervento di mitigazione del rischio idraulico del principale corso d’acqua che attraverso il territorio fino al mare. Il presidente Giovanni Toti, commissario straordinario di governo

per la mitigazione del rischio idrogeologico, ha firmato il finanziato di 1 milione e 92 mila euro inserendolo tra le opere prioritarie nel piano nazionale del ministero dell’ambiente su indicazione dell’assessore alle infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone. Il tratto di intervento avrà uno sviluppo di circa 370 metri e rappresenta la prosecuzione verso monte delle opere del 1° stralcio già realizzato, di circa 110 metri a partire dal confine con Sarzana. Il progetto prevede l’infissione di un palancolato metallico nell’argine esistente per una profondità di circa 8 metri, con funzione prevalentemente anti sifonamento, anti erosione in caso di tracimazioni e statica. Verrà contemporaneamente adeguata l’altezza dell’argine destro per allinearsi con quanto già in essere nell’argine sinistro, nel territorio comunale di Carrara. Sarà, inoltre, eseguita la ricalibratura d’alveo e la realizzazione di una sottofondazione di protezione antierosiva in massi intasati in sponda sinistra. Un’operazione necessaria per provvedere alla regolarizzazione dell’alveo, oltre a rialzare l’argine destro, rinforzandolo staticamente e idraulicamente.

m.m.